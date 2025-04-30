Игорь Колыванов: «Локомотив» потерял изюминку

Известный российский тренер Игорь Колыванов подвёл итоги матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 2:0.

«Ростов» и «Локомотив» плюс-минус одинаковые команды по классу. Кто реализовал свои моменты, тот и победил. «Ростов» выглядел предпочтительнее. В начале чемпионата мы видели яркий «Локомотив», прессингующий. Сейчас же какую-то изюминку потеряли. Может, не хватает скамейки, много молодых игроков. Пару моментов хороших с «Ростовом» было, но не хватило мастерства, чтобы забить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком». «Локомотив» завершил выступление на турнире.