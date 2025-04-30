Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Локомотив» потерял изюминку

Игорь Колыванов: «Локомотив» потерял изюминку
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Колыванов подвёл итоги матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 28'     0:2 Голенков – 87'    

«Ростов» и «Локомотив» плюс-минус одинаковые команды по классу. Кто реализовал свои моменты, тот и победил. «Ростов» выглядел предпочтительнее. В начале чемпионата мы видели яркий «Локомотив», прессингующий. Сейчас же какую-то изюминку потеряли. Может, не хватает скамейки, много молодых игроков. Пару моментов хороших с «Ростовом» было, но не хватило мастерства, чтобы забить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком». «Локомотив» завершил выступление на турнире.

Материалы по теме
«Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android