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Главный тренер «Атлетика» высказался о будущем Нико Уильямса в клубе

Главный тренер «Атлетика» высказался о будущем Нико Уильямса в клубе
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде выразил надежду, что клуб сможет сохранить крайнего нападающего Нико Уильямса в следующем сезоне, несмотря на интерес к игроку со стороны «Барселоны», «Арсенала» и «Челси».

«Нико — очень важный игрок для нас, это правда. Тот сезон, который он провёл, и победа на Евро-2024 с Испанией оказали на него большое влияние. Были слухи [прошлым летом], но мы надеемся, что он останется в «Атлетике» на долгие годы. Мы надеемся, что он будет с нами в следующем сезоне, потому что нам нужны лучшие игроки», — приводит слова Вальверде ESPN.

В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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