У игроков «Локомотива» состоялся разговор с болельщиками после вылета из Кубка России
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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился деталями разговора футболистов и болельщиков столичной команды после вылета из Фонбет Кубка России. В 1/2 финала Пути регионов железнодорожники дома уступили «Ростову» (0:2).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 28' 0:2 Голенков – 87'
— О чем говорили с болельщиками?
— Вели диалог.
— И к чему пришли?
— Что у нас самые лучшие болельщики, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ростов» получил право принять участие в финале Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Локомотив» после поражения от жёлто-синих завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.
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