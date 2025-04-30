У игроков «Локомотива» состоялся разговор с болельщиками после вылета из Кубка России

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился деталями разговора футболистов и болельщиков столичной команды после вылета из Фонбет Кубка России. В 1/2 финала Пути регионов железнодорожники дома уступили «Ростову» (0:2).

— О чем говорили с болельщиками?

— Вели диалог.

— И к чему пришли?

— Что у нас самые лучшие болельщики, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» получил право принять участие в финале Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Локомотив» после поражения от жёлто-синих завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.