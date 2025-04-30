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Защитник «Реала» Алаба пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Реала» Алаба пропустит остаток сезона из-за травмы
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Защитник «Реала» Давид Алаба получил новую травму. Австриец порвал внутренний мениск левого колена в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (1:0). Он пропустит остаток сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 21'    

Ранее стало известно, что защитник «сливочных» Ферлан Менди выбыл из строя из-за разрыва сухожилия. Кроме того, Антонио Рюдигер дисквалифицирован на шесть встреч за неспортивное поведение в матче финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3). Таким образом, «Реал» остался сразу без трёх защитников.

Ранее у Давида Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, из-за которого он пропустил бо́льшую часть сезона. Он принял участие в 14 играх «сливочных» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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