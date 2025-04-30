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Юрий Сёмин — один из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Сёмин — один из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
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Юрий Сёмин — один из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» со следующего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Сёмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Сёмин займёт пост в руководстве клуба», — добавил источник «Чемпионата».

Главным тренером московского «Локомотива» с ноября 2022 года является Михаил Галактионов. Под его руководством в текущем сезоне железнодорожники дошли до полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, где уступили «Ростову» (0:2). В Российской Премьер-Лиге «Локомотив» занимает шестое место с 45 очками в 26 матчах.

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