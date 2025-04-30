Фото: перформанс болельщиков «Зенита» перед матчем с ЦСКА в Кубке России

В эти минуты проходит финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встречаются «Зенит» и ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале поедлилась фотографией с трибун стадиона, на которых активные болельщики «Зенита» разместили баннер перед матчем.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В финале Пути регионов встретятся «Спартак» и «Ростов».