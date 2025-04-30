«Зенит» — ЦСКА: Мостовой реализовал пенальти на 57-й минуте игры

В эти минуты проходит финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встречаются «Зенит» и ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте вингер «Зенита» Андрей Мостовой удвоил преимущество сине-бело-голубых с пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол вратаря ЦСКА Владислава Торопа на бразильце Луисе Энрике.

Ранее, на 17-й минуте, нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт во встрече, подставив ногу после дальнего удара полузащитника Саши Зделара.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».