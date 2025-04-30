Роналду вместе с «Аль-Насром» вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв японскому клубу

Завершился матч 1/2 финала элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Наср» и «Кавасаки Фронтале». Встреча закончилась со счётом 2:3.
Счёт был открыт на 10-й минуте нападающим «Кавасаки Фронтале» Тацуей Ито. Ответ хозяев последовал на 28-й минуте. Гол забил Садио Мане. Полузащитник «Кавасаки Фронтале» Юто Одзэки удвоил преимущество команды на 41-й минуте встречи. Третий гол забил Акихиро Иэнага с передачи Эрисона. Второй мяч в ворота гостей забил полузащитник «Аль-Насра» Айман Яхья с передачи Уэсли. Криштиану Роналду не отметился результативными действиями. Таким образом, «Кавасаки Фронтале» обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов АФК.
Финальный матч Лиги чемпионов АФК состоится в субботу, 3 апреля. «Кавасаки Фронтале» встретится с «Аль-Ахли».
- 30 апреля 2025
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