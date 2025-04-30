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Аль-Наср — Кавасаки Фронтале, результат матча 30 апреля 2025, счёт 2:3, Лига чемпионов АФК Элита 2024-2025

Роналду вместе с «Аль-Насром» вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв японскому клубу
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Завершился матч 1/2 финала элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Наср» и «Кавасаки Фронтале». Встреча закончилась со счётом 2:3.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
0:1 Ито – 10'     1:1 Мане – 28'     1:2 Ozeki – 41'     1:3 Иэнага – 76'     2:3 Яхья – 87'    

Счёт был открыт на 10-й минуте нападающим «Кавасаки Фронтале» Тацуей Ито. Ответ хозяев последовал на 28-й минуте. Гол забил Садио Мане. Полузащитник «Кавасаки Фронтале» Юто Одзэки удвоил преимущество команды на 41-й минуте встречи. Третий гол забил Акихиро Иэнага с передачи Эрисона. Второй мяч в ворота гостей забил полузащитник «Аль-Насра» Айман Яхья с передачи Уэсли. Криштиану Роналду не отметился результативными действиями. Таким образом, «Кавасаки Фронтале» обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов АФК.

Финальный матч Лиги чемпионов АФК состоится в субботу, 3 апреля. «Кавасаки Фронтале» встретится с «Аль-Ахли».

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