Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Получивший 20 лет тюрьмы экс-тренер сборной Китая проиграл апелляцию в суде — Reuters

Получивший 20 лет тюрьмы экс-тренер сборной Китая проиграл апелляцию в суде — Reuters
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Китая Ли Те, приговорённый в декабре 2024 года к 20 годам тюремного заключения за дачу и получение взяток, проиграл апелляцию в суде. Как сообщает Reuters, суд оставил в силе первоначальный приговор.

По данным источника, с 2015 по 2021 год Ли Те дал и получил взятки на общую сумму 120 млн юаней. Суд пришёл к выводу, что Ли за взятки «отбирал определённых лиц для национальной команды», а также помогал клубам побеждать в соревнованиях и подписывать контракты с игроками. 47‑летний специалист был приговорён к 20 годам тюрьмы по совокупности преступлений, включая получение и дачу взяток, взятки организациям и лицам, не состоящим на государственной службе.

Ли Те был тренером национальной команды Китая с конца 2019 года и ушёл в отставку два года спустя.

Материалы по теме
Прокуратура обжалует оправдательный приговор Дани Алвесу по делу об изнасиловании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android