Речь Баринова с матом в разговоре с болельщиками после вылета «Локомотива» из Кубка России
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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после вылета из Фонбет Кубка России в полуфинале Пути регионов от «Ростова» (0:2) провёл разговор с болельщиками. В своей речи футболист не стеснялся в выражениях и не смог назвать причину поражения.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27' 0:2 Голенков – 87'
«Мы понимали ответственность перед болельщиками, но, #### (блин) не получилось… Не получилось почему? Я ### (фиг) его знает», — сказал Баринов фанатам после матча.
«Ростов» получил право принять участие в финале Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Локомотив» после поражения от жёлто-синих завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.
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