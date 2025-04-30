Речь Баринова с матом в разговоре с болельщиками после вылета «Локомотива» из Кубка России

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после вылета из Фонбет Кубка России в полуфинале Пути регионов от «Ростова» (0:2) провёл разговор с болельщиками. В своей речи футболист не стеснялся в выражениях и не смог назвать причину поражения.

«Мы понимали ответственность перед болельщиками, но, #### (блин) не получилось… Не получилось почему? Я ### (фиг) его знает», — сказал Баринов фанатам после матча.

«Ростов» получил право принять участие в финале Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Локомотив» после поражения от жёлто-синих завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.