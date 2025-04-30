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Зенит — ЦСКА, результат матча 30 апреля 2025, счёт 2:0, Кубок России 2024-2025

«Зенит» уверенно победил ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России
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Завершился первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

На 17-й минуте, нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче, подставив ногу после дальнего удара полузащитника Саши Зделара. На 57-й минуте вингер «Зенита» Андрей Мостовой удвоил преимущество сине-бело-голубых с пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол вратаря ЦСКА Владислава Торопа на бразильце Луисе Энрике.

Отвётный матч пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».

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