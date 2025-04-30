Видео: стычка Адамова и Глебова в матче «Зенит» — ЦСКА

В эти минуты проходит финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встречаются «Зенит» и ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте матча произошла потасовка между голкипером «Зенита» Денисом Адамовым и полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым. Вратарь в грубой форме высказал недовольство игроку армейцев после эпизода, в котором Глебов сфолил на нём при попытке отбора во время прессинга. Оба футболиста за эпизод получили жёлтые карточки.

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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».