«Интер» установил рекорд Лиги чемпионов, забив быстрый мяч в ворота «Барселоны»
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Миланский «Интер» открыл счёт в гостевом матче с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов на 30-й секунде. Автором мяча стал Маркус Тюрам. Это самый быстрый гол турнира на стадии полуфиналов. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38'
«Интер» в плей-офф Лиги чемпионов прошёл «Фейеноорд» (4:1 по сумме двух матчей), «Баварию» (4:3). «Барселона» была сильнее «Бенфики» (4:1 по сумме двух встреч) и дортмундской «Боруссии» (5:3).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего турнира одолел дортмундскую «Боруссию». «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году, а «Интер» — в 2010 году.
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