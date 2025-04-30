«Интер» установил рекорд Лиги чемпионов, забив быстрый мяч в ворота «Барселоны»

Миланский «Интер» открыл счёт в гостевом матче с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов на 30-й секунде. Автором мяча стал Маркус Тюрам. Это самый быстрый гол турнира на стадии полуфиналов. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

«Интер» в плей-офф Лиги чемпионов прошёл «Фейеноорд» (4:1 по сумме двух матчей), «Баварию» (4:3). «Барселона» была сильнее «Бенфики» (4:1 по сумме двух встреч) и дортмундской «Боруссии» (5:3).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего турнира одолел дортмундскую «Боруссию». «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году, а «Интер» — в 2010 году.