Нападающий «Интера» Маркус Тюрам отличился на 30-й секунде встречи с «Барселоной» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Это второй по быстроте гол итальянской команды в главном клубном турнире. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Быстрее забивал лишь действующий главный тренер «Спартака» Деян Станкович в 2011 году, когда поразил ворота «Шальке» спустя 26 секунд после свистка. Однако гол Маркуса стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Станкович же забил немецкой команде в четвертьфинале турнира.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в прошлом году команда победила дортмундскую «Боруссию».