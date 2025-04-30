Тюраму не хватило пяти секунд, чтобы побить рекорд Деяна Станковича в Лиге чемпионов
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам отличился на 30-й секунде встречи с «Барселоной» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Это второй по быстроте гол итальянской команды в главном клубном турнире. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38'
Быстрее забивал лишь действующий главный тренер «Спартака» Деян Станкович в 2011 году, когда поразил ворота «Шальке» спустя 26 секунд после свистка. Однако гол Маркуса стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Станкович же забил немецкой команде в четвертьфинале турнира.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в прошлом году команда победила дортмундскую «Боруссию».
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