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Тюраму не хватило пяти секунд, чтобы побить рекорд Деяна Станковича в Лиге чемпионов

Тюраму не хватило пяти секунд, чтобы побить рекорд Деяна Станковича в Лиге чемпионов
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам отличился на 30-й секунде встречи с «Барселоной» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Это второй по быстроте гол итальянской команды в главном клубном турнире. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'    

Быстрее забивал лишь действующий главный тренер «Спартака» Деян Станкович в 2011 году, когда поразил ворота «Шальке» спустя 26 секунд после свистка. Однако гол Маркуса стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Станкович же забил немецкой команде в четвертьфинале турнира.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в прошлом году команда победила дортмундскую «Боруссию».

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