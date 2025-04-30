«Барселона» — «Интер»: Ямаль отыграл один мяч хозяев на 24-й минуте матча
Поделиться
В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Интера».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38'
На 24-й минуте Ламин Ямаль отыграл один мяч «Барселоны».
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2025
-
22:41
-
22:29
-
22:29
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
22:05
-
22:04
-
21:51
-
21:51
-
21:44
-
21:34
-
21:18
-
21:15
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:14
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:14
-
19:01