«Барселона» — «Интер»: Ферран Торрес сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт во встрече с передачи Рафиньи.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.