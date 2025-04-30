«Барселона» — «Интер»: Ферран Торрес сравнял счёт в матче
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 2:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт во встрече с передачи Рафиньи.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.
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