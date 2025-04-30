17-летний Ламин Ямаль проводит 100-й матч за «Барселону»

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль проводит 100-й матч за сине-гранатовых. Встреча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» в эти минуты проходит в Барселоне (Испания).
Ламин Ямаль получил травму за несколько минут до начала встречи, но всё же вышел в стартовом составе своей команды. На 24-й минуте 17-летний нападающий забил мяч «Барселоны».
Ямаль дебютировал за каталонский клуб в апреле 2023 года. В сезоне-2023/2024 в составе испанской сборной он стал чемпионом Европы.
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
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