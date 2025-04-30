Защитник «Барселоны» Кунде получил повреждение в матче с «Интером» и был заменён

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте встречи защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил повреждение и был заменён. Вместо него вышел Эрик Гарсия.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.