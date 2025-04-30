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Ламин Ямаль установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов по голам в финальных стадиях

Ламин Ямаль установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов по голам в финальных стадиях
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отличился на 24-й минуте первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером». Как сообщает Opta Sports, молодой испанец стал первым игроком в возрасте до 20 лет, которому удалось отметиться забитыми голами в 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

Напомним, Ламин Ямаль поразил ворота дортмундской «Боруссии» в четвертьфинальном матче ЛЧ (4:0). В 1/8 финала турнира футболист записал на свой счёт гол и голевую передачу в ответной игре с «Бенфикой» (3:1).

Второй матч между «Интером» и «Барселоной» пройдёт во вторник, 6 мая.

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