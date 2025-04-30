Результаты матчей Кубка России 30 апреля

30 апреля состоялись матчи 1/2 финала Пути регионов и финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России 30 апреля:

«Локомотив» — «Ростов» — 0:2.

«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». Точную дату определят позднее, матч пройдёт в промежуток с 13 по 15 мая в Москве.

«Зенит» – «ЦСКА» – 2:0.

Отвётный матч пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах обыграл «Ростов» (3:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» (2:1).