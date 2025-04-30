Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль забил один из мячей своей команды в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Испанец стал самым молодым футболистом в истории турнира, отличившимся на стадии полуфинала (17 лет 291 день). Он побил рекорд французского игрока Килиана Мбаппе, забивавшего за «Монако» в возрасте 18 лет 140 дней.

Ямаль также стал первым тинейджером, забившим в одном розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у испанца пять голов и четыре результативные передачи в 12 матчах. Всего в текущем сезоне – 15 голов и 24 результативные передачи в 49 встречах.