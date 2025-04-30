Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль забил один из мячей своей команды в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Испанец стал самым молодым футболистом в истории турнира, отличившимся на стадии полуфинала (17 лет 291 день). Он побил рекорд французского игрока Килиана Мбаппе, забивавшего за «Монако» в возрасте 18 лет 140 дней.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
Ямаль также стал первым тинейджером, забившим в одном розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у испанца пять голов и четыре результативные передачи в 12 матчах. Всего в текущем сезоне – 15 голов и 24 результативные передачи в 49 встречах.
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