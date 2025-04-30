Николич высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» в Пути РПЛ Кубка России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своих подопечных в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17' 2:0 Мостовой – 57'
«Удивительно, но хочу поздравить свою команду. Очень много молодых футболистов — пять в основе, потом вышли со скамейки. Неудачный первый гол, потом — пенальти. Какой уже пенальти нам ставят подряд? Они просто идут по очереди. У нас ещё есть шансы, есть второй матч. Есть шансы.
Судью после встречи я поблагодарил за матч. Обсуждать их работу всё равно бесполезно», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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