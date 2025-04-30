Николич высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» в Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своих подопечных в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Удивительно, но хочу поздравить свою команду. Очень много молодых футболистов — пять в основе, потом вышли со скамейки. Неудачный первый гол, потом — пенальти. Какой уже пенальти нам ставят подряд? Они просто идут по очереди. У нас ещё есть шансы, есть второй матч. Есть шансы.

Судью после встречи я поблагодарил за матч. Обсуждать их работу всё равно бесполезно», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.