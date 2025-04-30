«Барселона» — «Интер»: после первого тайма счёт 2:2

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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. После первого тайма счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды ушли на перерыв при равном счёте. Голами отметились Маркус Тюрам и Дензел Думфрис в составе «Интера», Ламин Ямаль и Ферран Торрес – в составе «Барселоны».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.