Марко Николич объяснил появление молодых игроков в составе ЦСКА на матч с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о ротации состава в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Смешанный состав? Я так не считаю. Я поставил лучший состав, который был возможен. По здоровью и так далее. Я горжусь количеством молодых футболистов. У нас было 13 матчей подряд без поражений. Мы были одни из лучших по результатам в Европе. Я расстроен результатом, но доволен тем, что было на поле. Если так будем играть в Москве – всё будет нормально», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отвётная встреча пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух играх одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».