Сергей Семак оценил победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная встреча в Москве пройдёт 14 мая.

«Это первый шаг, который мы сделали. Неплохая игра, за исключением концовки. Не смогли реализовать несколько своих моментов. Однако по ходу всего матча смотрелись нормально. Болельщикам спасибо за поддержку, мы очень им благодарны. Сейчас готовимся к ответной встрече, пока ничего не решено», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» является действующим обладателем трофея, в финале прошлого сезона команда обыграла «Балтику».