Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему не выпустил Соболева в Кубке России с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему принял решение не выпускать на поле нападающего Александра Соболева в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (2:0).

«Соболев не вышел? Это связано с тактическими соображениями. Нам нужен был нападающий, который хорошо двигается и лучше прессингует. У нас есть следующий матч, возможно, он сыграет там. Посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».