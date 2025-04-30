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Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему не выпустил Соболева в Кубке России с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему не выпустил Соболева в Кубке России с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему принял решение не выпускать на поле нападающего Александра Соболева в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (2:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Соболев не вышел? Это связано с тактическими соображениями. Нам нужен был нападающий, который хорошо двигается и лучше прессингует. У нас есть следующий матч, возможно, он сыграет там. Посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».

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