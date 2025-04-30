Сергей Семак ответил на вопрос о физической готовности Лусиано Гонду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (2:0) в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ответил на вопрос о физической готовности нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Физическая готовность Лусиано? Он пропустил последнюю неделю перед матчем с «Динамо». Если не будет травм – будет готов. И посмотрим за его состоянием дальше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Гонду перед встречей 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1) тренировался меньше остальных из-за микротравмы, по этой причине нападающий не вышел в стартовом составе в той игре.