Сергей Семак ответил на вопрос о физической готовности Лусиано Гонду
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (2:0) в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ответил на вопрос о физической готовности нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17' 2:0 Мостовой – 57'
«Физическая готовность Лусиано? Он пропустил последнюю неделю перед матчем с «Динамо». Если не будет травм – будет готов. И посмотрим за его состоянием дальше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее сообщалось, что Гонду перед встречей 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1) тренировался меньше остальных из-за микротравмы, по этой причине нападающий не вышел в стартовом составе в той игре.
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