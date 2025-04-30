Семак считает, что вратарь Адамов справился с работой в матче Кубка России с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру вратаря Дениса Адамова в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:0).

«Денис сыграл здорово. Он молодец, не так просто выходить на матчи Кубка. Он справился. У нас есть штаб по вратарям, мы за ними смотрим. А по поводу следующих встреч – посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне 27-летний Адамов провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и 10 — в Кубке России. В этих встречах вратарь пропустил восемь голов и восемь раз сыграл «на ноль».

«Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Ответный матч команд состоится 14 мая в Москве.