Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Признавать ошибки никто не хочет». Тренер «Зенита» Семак — о введении Fan ID

«Признавать ошибки никто не хочет». Тренер «Зенита» Семак — о введении Fan ID
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу системы Fan ID после победы в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России над московским ЦСКА (2:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

— Есть ли у вас желание обратиться к депутатам Госдумы, чтобы они признали свою ошибку в введении Fan ID?
— Признавать ошибки никто не хочет. А главная проблема в том, что не видно, как работает Fan ID. И выявляет ли система персональную ответственность за нарушения. Я это не наблюдаю. Значит, не всегда работает. Большие вопросы в целесообразности введения этой системы, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android