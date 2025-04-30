«Признавать ошибки никто не хочет». Тренер «Зенита» Семак — о введении Fan ID

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу системы Fan ID после победы в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России над московским ЦСКА (2:0).

— Есть ли у вас желание обратиться к депутатам Госдумы, чтобы они признали свою ошибку в введении Fan ID?

— Признавать ошибки никто не хочет. А главная проблема в том, что не видно, как работает Fan ID. И выявляет ли система персональную ответственность за нарушения. Я это не наблюдаю. Значит, не всегда работает. Большие вопросы в целесообразности введения этой системы, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.