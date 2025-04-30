«Признавать ошибки никто не хочет». Тренер «Зенита» Семак — о введении Fan ID
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу системы Fan ID после победы в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России над московским ЦСКА (2:0).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17' 2:0 Мостовой – 57'
— Есть ли у вас желание обратиться к депутатам Госдумы, чтобы они признали свою ошибку в введении Fan ID?
— Признавать ошибки никто не хочет. А главная проблема в том, что не видно, как работает Fan ID. И выявляет ли система персональную ответственность за нарушения. Я это не наблюдаю. Значит, не всегда работает. Большие вопросы в целесообразности введения этой системы, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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