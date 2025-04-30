Тренер «Зенита» Семак: пока особой радости от победы над ЦСКА нет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отказался признавать победу над ЦСКА (2:0) в первой финальной встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России лучшим матчем сине-бело-голубых в 2025 году.

«Лучший ли это матч «Зенита» в 2025-м? Не соглашусь. По совокупности были и другие хорошие встречи. На сегодняшний день мы довольны тем, что мы сделали. Пока особой радости от победы нет, так как противостояние двухматчевое», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».