Созин: иностранец выпускает сразу пять молодых игроков ЦСКА на «Зенит» — дорогого стоит

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У ЦСКА бросается в глаза большое количество своей молодёжи. Иностранный тренер выпускает сразу пять молодых игроков на «Зенит» – это дорогого стоит. Мы все знаем «раскрученные» академии: у «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Но такого количества своих игроков в основе у них нет. Так что ЦСКА в будущее может смотреть с перспективой. Потому что у команды с сильным российским костяком всё будет хорошо.

В этом противостоянии тоже ничего не потеряно. Да, два гола с «Зенитом» отыграть сложно, но не невозможно. Где-то 70% можно дать на проход «Зенита», однако ЦСКА в Москве точно поборется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».