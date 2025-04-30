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Созин: иностранец выпускает сразу пять молодых игроков ЦСКА на «Зенит» — дорогого стоит

Созин: иностранец выпускает сразу пять молодых игроков ЦСКА на «Зенит» — дорогого стоит
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«У ЦСКА бросается в глаза большое количество своей молодёжи. Иностранный тренер выпускает сразу пять молодых игроков на «Зенит» – это дорогого стоит. Мы все знаем «раскрученные» академии: у «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Но такого количества своих игроков в основе у них нет. Так что ЦСКА в будущее может смотреть с перспективой. Потому что у команды с сильным российским костяком всё будет хорошо.

В этом противостоянии тоже ничего не потеряно. Да, два гола с «Зенитом» отыграть сложно, но не невозможно. Где-то 70% можно дать на проход «Зенита», однако ЦСКА в Москве точно поборется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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