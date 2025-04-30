Защитник ЦСКА Лукин высказался о травме головы в матче с «Зенитом»

Центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своём самочувствии после травмы головы в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2). Защитник армейцев столкнулся с футболистом сине-бело-голубых Ваньей Дркушичем во время верхового единоборства.

«Не очень понял, как травмировал голову. Выиграл единоборство, а потом попали непонятно чем. Пошла кровь. Зашили, сейчас чувствую себя нормально. Только немного кружится голова», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».