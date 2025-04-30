Защитник ЦСКА Лукин: мы бьёмся за Николича и эмблему — уверен, пройдём «Зенит»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после поражения от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России выразил уверенность, что армейцы смогут победить в ответной встрече и пройти дальше.

«Много спорных единоборств сегодня, когда было 50 на 50, свистели в пользу «Зенита». Но гол Мостового отменили по делу.

Мы бьёмся за Николича и эмблему. Постараемся победить в Москве. Уверен, что мы пройдём дальше», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Вторая игра между командами состоится 14 мая в Москве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов.