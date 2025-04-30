Защитник ЦСКА Лукин: мы бьёмся за Николича и эмблему — уверен, пройдём «Зенит»
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин после поражения от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России выразил уверенность, что армейцы смогут победить в ответной встрече и пройти дальше.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17' 2:0 Мостовой – 57'
«Много спорных единоборств сегодня, когда было 50 на 50, свистели в пользу «Зенита». Но гол Мостового отменили по делу.
Мы бьёмся за Николича и эмблему. Постараемся победить в Москве. Уверен, что мы пройдём дальше», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Вторая игра между командами состоится 14 мая в Москве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов.
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