Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Интер»: хозяева сравняли счёт на 65-й минуте благодаря автоголу Зоммера

«Барселона» — «Интер»: хозяева сравняли счёт на 65-й минуте благодаря автоголу Зоммера
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступает француз Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 3:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

На 65-й минуте Рафинья направил мяч в створ ворот после розыгрыша углового, мяч от каркаса попал в голкипера Яна Зоммера и влетел в сетку.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Материалы по теме
Великий матч! «Барса» и «Интер» устроили шоу с шестью голами в полуфинале ЛЧ! LIVE
Live
Великий матч! «Барса» и «Интер» устроили шоу с шестью голами в полуфинале ЛЧ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android