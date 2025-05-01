Фото: офсайдная линия в момент отменённого победного гола Мхитаряна в матче с «Барселоной»
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 3:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
На 75-й минуте встречи Генрих Мхитарян забил четвёртый гол «Интера» после передачи с правого фланга. Однако главный арбитр матча Клеман Тюрпен сообщил об офсайде. VAR вмешался и подтвердил, что изначальное решение Тюрпена оказалось верным. Офсайд был в ходе атаки команды гостей.
Фото: Кадр из трансляции
Ответная встреча между командами состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).
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