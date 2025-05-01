Фото: офсайдная линия в момент отменённого победного гола Мхитаряна в матче с «Барселоной»

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 3:3.

На 75-й минуте встречи Генрих Мхитарян забил четвёртый гол «Интера» после передачи с правого фланга. Однако главный арбитр матча Клеман Тюрпен сообщил об офсайде. VAR вмешался и подтвердил, что изначальное решение Тюрпена оказалось верным. Офсайд был в ходе атаки команды гостей.

Фото: Кадр из трансляции

Ответная встреча между командами состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).