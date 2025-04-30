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Созин: во главе «Динамо» или «Локо» хотелось бы увидеть российского топ-тренера

Созин: во главе «Динамо» или «Локо» хотелось бы увидеть российского топ-тренера
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможных тренерских перестановках в столичных «Динамо» и «Локомотиве».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«После вылета «Локомотива» и «Динамо» на достаточно ранней для топ-клубов стадии пошли разговоры об отставках. Не только тренеров, но и руководителей. Это логично, и так было бы на любом предприятии – если ты не выполняешь задачу, то тебя могут уволить.

При этом фамилии на смену Галактионову и Личке называются разные. Вы их все читали. Среди свободных тренеров есть российские специалисты, которые руководили командами на самом высоком уровне. И во главе «Динамо» или «Локомотива» как и в целом топ-клубов РПЛ хотелось бы увидеть российского топ-тренера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Контракт чешского специалиста Марцела Лички с московским «Динамо» истекает в конце текущего сезона. Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на его посту может сменить российский специалист Юрий Сёмин.

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