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Игрок ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»

Игрок ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»
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Защитник ЦСКА Мойзес раскритиковал работу бригады арбитра Сергея Иванова в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Всегда очень сложно говорить о судействе, не люблю об этом говорить. Но иногда на поле начинаешь ощущать, что игроков раздражает — свисток и назначают штрафной, свисток — штрафной. Останавливается игра. Все болельщики пришли смотреть на игру. Она не должна останавливаться, должна литься. Если игроки останавливаются, то вам это не очень нравится. Со стороны у меня было ощущение, что было много пауз со стороны арбитра. Он тормозил игру», — передает слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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