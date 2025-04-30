Игрок ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес раскритиковал работу бригады арбитра Сергея Иванова в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

«Всегда очень сложно говорить о судействе, не люблю об этом говорить. Но иногда на поле начинаешь ощущать, что игроков раздражает — свисток и назначают штрафной, свисток — штрафной. Останавливается игра. Все болельщики пришли смотреть на игру. Она не должна останавливаться, должна литься. Если игроки останавливаются, то вам это не очень нравится. Со стороны у меня было ощущение, что было много пауз со стороны арбитра. Он тормозил игру», — передает слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.