Мойзес: у ЦСКА есть возможность перевернуть вторую игру с «Зенитом»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес высказался о шансах команды на выход в Суперфинал Фонбет Кубка России после поражения в первом финальном матче Пути РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Первое поражение у нас в этом сезоне. Такое случается. «Зенит» играл дома при своих болельщиках. Но ничего не закончилось. У нас будет ещё одна игра дома, где мы очень сильны. Ещё есть возможность перевернуть игру

Когда ЦСКА выходит на турнир, всегда думает о том, чтобы победить. Игрок, который в ЦСКА, а у него нет этого в крови, не должен тут играть. «Краснодар» сейчас на ходу, «Зенит» — хорошая команда. Но это не даёт нам повода опускать руки. Ещё всё впереди. Мы должны объединиться. Мы можем перевернуть ситуацию. Будем стремиться далеко пройти. У нас будет ещё один матч в Кубке. Не существует слабых встреч», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отвётный матч пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».