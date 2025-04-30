Мойзес оценил игру молодых защитников ЦСКА Лукина и Аблулкадырова в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес положительно высказался об игре Матвея Лукина и Джамалутдина Абдулкадырова в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

«С конца прошлого года Лукин и Абдулкадыров играют вместе на тренировках. Мы поддерживали их. Поздравляю их с этой игрой. Они неплохо справились, а мы оказывали поддержку», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ответная игра между командами состоится 14 мая в Москве. «Зенит» является действующим обладателем трофея, в прошлом сезоне команда одолела в финале «Балтику». ЦСКА взял Кубок России в позапрошлом сезоне.