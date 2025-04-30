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Мойзес оценил игру молодых защитников ЦСКА Лукина и Аблулкадырова в матче с «Зенитом»

Мойзес оценил игру молодых защитников ЦСКА Лукина и Аблулкадырова в матче с «Зенитом»
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Защитник ЦСКА Мойзес положительно высказался об игре Матвея Лукина и Джамалутдина Абдулкадырова в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«С конца прошлого года Лукин и Абдулкадыров играют вместе на тренировках. Мы поддерживали их. Поздравляю их с этой игрой. Они неплохо справились, а мы оказывали поддержку», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ответная игра между командами состоится 14 мая в Москве. «Зенит» является действующим обладателем трофея, в прошлом сезоне команда одолела в финале «Балтику». ЦСКА взял Кубок России в позапрошлом сезоне.

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