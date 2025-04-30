«Барселона» и «Интер» в упорной борьбе не выявили победителя в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступил француз Клеман Тюрпен. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 3:3.

Счёт был открыт уже на 30-й секунде матча. Отличился нападающий гостей Маркус Тюрам, который отправил мяч в ворота соперника пяткой с передачи Дензела Думфриса. На 21-й минуте Думфрис удвоил преимущество своей команды с передачи Франческо Ачерби. Три минуты спустя Ламин Ямаль отыграл один мяч «Барселоны». На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт во встрече с передачи Рафиньи.

На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль и вывел гостей вперёд, забив после подачи углового. Голевую передачу на свой счёт записал Хакан Чалханоглу. На 65-й минуте после розыгрыша углового «Барселоны» Рафинья из-за пределов штрафной направил мяч в створ ворот. Гол был записан на голкипера «Интера» Яна Зоммера, так как мяч от каркаса попал в спину вратаря и влетел в сетку. Таким образом, был установлен окончательный счёт в матче — 3:3.

Ответная встреча состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).