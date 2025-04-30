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Барселона — Интер М. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Барселона — Интер, результат матча 30 апреля 2025, счёт 3:3, Лига чемпионов 2024-2025

«Барселона» и «Интер» в упорной борьбе не выявили победителя в первом матче 1/2 финала ЛЧ
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступил француз Клеман Тюрпен. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

Счёт был открыт уже на 30-й секунде матча. Отличился нападающий гостей Маркус Тюрам, который отправил мяч в ворота соперника пяткой с передачи Дензела Думфриса. На 21-й минуте Думфрис удвоил преимущество своей команды с передачи Франческо Ачерби. Три минуты спустя Ламин Ямаль отыграл один мяч «Барселоны». На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт во встрече с передачи Рафиньи.

На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль и вывел гостей вперёд, забив после подачи углового. Голевую передачу на свой счёт записал Хакан Чалханоглу. На 65-й минуте после розыгрыша углового «Барселоны» Рафинья из-за пределов штрафной направил мяч в створ ворот. Гол был записан на голкипера «Интера» Яна Зоммера, так как мяч от каркаса попал в спину вратаря и влетел в сетку. Таким образом, был установлен окончательный счёт в матче — 3:3.

Ответная встреча состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).

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