Кристенсен сыграл за «Барселону» впервые с августа 2024 года

Датский защитник ФК «Барселона» Андреас Кристенсен появился на игровом поле впервые с августа 2024 года. Матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» стал для него вторым в текущем сезоне. Встреча закончилась ничьей со счётом 3:3. Кристенсен вышел на замену на 83-й минуте вместо Пау Кубарси.
Датчанин травмировался в игре 1-го тура Ла Лиги с «Валенсией», которая прошла в середине августа 2024 года, и с тех пор не принимал участия в турнирах. В январе стало известно о ещё одном повреждении, которое нападающий получил во время тренировки.
29-летний Андреас Кристенсен выступает за сине-гранатовых с лета 2022 года. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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