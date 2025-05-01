ЦСКА обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в Кубке России

В московском ЦСКА обратились к болельщикам клуба после поражения от «Зенита» (0:2) в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Армейцы, спасибо за вашу поддержку! Приложим все силы, чтобы исправиться при домашних трибунах и завоевать путёвку в Суперфинал», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».