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ЦСКА обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в Кубке России

ЦСКА обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в Кубке России
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В московском ЦСКА обратились к болельщикам клуба после поражения от «Зенита» (0:2) в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Армейцы, спасибо за вашу поддержку! Приложим все силы, чтобы исправиться при домашних трибунах и завоевать путёвку в Суперфинал», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Отвётная игра пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».

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