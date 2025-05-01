Результаты матчей Лиги чемпионов 30 апреля

30 апреля прошёл первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «Интером» сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи Лиги чемпионов 30 апреля:

«Барселона» — «Интер» — 3:3.

Ответная встреча каталонцев и итальянцев состоится во вторник, 6 мая, в Милане (Италия). Начало – в 22:00 мск. Победитель противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ» (первый матч — 0:1). Ответная встреча команд состоится в среду, 7 мая. Начало – в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.