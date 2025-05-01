«Этот парень невероятен». Холанд оценил игру Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале, забившем один из мячей в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

Фото: Кадр со страницы Холанда в соцсети

«Этот парень невероятен», — подписал скриншот из трансляции матча норвежец.

17-летний Ямаль стал самым молодым игроком, отличившимся в полуфинале Лиги чемпионов. 17-летний испанец побил рекорд экс-форварда «Монако» Килиана Мбаппе, ныне выступающего за мадридский «Реал». В игре с «Интером» у Ямаля было несколько опасных возможностей, чтобы забить ещё.

Ответная игра между командами пройдёт на «Сан-Сиро» в Италии 6 мая и начнётся в 22:00 мск.