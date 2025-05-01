«Этот парень невероятен». Холанд оценил игру Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале, забившем один из мячей в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
Фото: Кадр со страницы Холанда в соцсети
«Этот парень невероятен», — подписал скриншот из трансляции матча норвежец.
17-летний Ямаль стал самым молодым игроком, отличившимся в полуфинале Лиги чемпионов. 17-летний испанец побил рекорд экс-форварда «Монако» Килиана Мбаппе, ныне выступающего за мадридский «Реал». В игре с «Интером» у Ямаля было несколько опасных возможностей, чтобы забить ещё.
Ответная игра между командами пройдёт на «Сан-Сиро» в Италии 6 мая и начнётся в 22:00 мск.
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