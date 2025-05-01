Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья приблизился к рекорду Роналду в ЛЧ по числу результативных действий за сезон

Рафинья приблизился к рекорду Роналду в ЛЧ по числу результативных действий за сезон
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья отдал результативную передачу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Это 20-е результативное действие бразильца в нынешнем сезоне главного европейского турнира. Он приблизился к рекорду экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в сезоне-2013/2014. Тогда у португальца было 21 результативное действие.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

20 результативных действий за сезон Лиги чемпионов было у одноклубника Рафиньи Роберта Левандовского во времена выступлений за «Баварию» в сезоне-2019/2020. Лучший результат Лионеля Месси — 19 действий в сезоне-2011/2012.

Рафинья играет за «Барселону» с 2022 года.

Материалы по теме
Великий матч! «Барса» и «Интер» устроили шоу с шестью голами в полуфинале ЛЧ!
Великий матч! «Барса» и «Интер» устроили шоу с шестью голами в полуфинале ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android