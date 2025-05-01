Рафинья приблизился к рекорду Роналду в ЛЧ по числу результативных действий за сезон

Нападающий «Барселоны» Рафинья отдал результативную передачу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Это 20-е результативное действие бразильца в нынешнем сезоне главного европейского турнира. Он приблизился к рекорду экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в сезоне-2013/2014. Тогда у португальца было 21 результативное действие.

20 результативных действий за сезон Лиги чемпионов было у одноклубника Рафиньи Роберта Левандовского во времена выступлений за «Баварию» в сезоне-2019/2020. Лучший результат Лионеля Месси — 19 действий в сезоне-2011/2012.

Рафинья играет за «Барселону» с 2022 года.