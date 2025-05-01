Одноклубники поздравили Ламина Ямаля с 100-м матчем в составе «Барселоны»

Одноклубники вингера «Барселоны» Ламина Ямаля поздравили 17-летнего футболиста с достижением отметки в 100 сыгранных матчей в составе каталонского клуба. Юбилейной стала первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (3:3).

Молодому испанскому вингеру вручили клубную футболку с его именем и числом 100 вместо номера. После этого футболисты сделали совместное фото.

Ламин Ямаль дебютировал за каталонский клуб в апреле 2023 года. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 48 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.