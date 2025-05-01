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Одноклубники поздравили Ламина Ямаля с 100-м матчем в составе «Барселоны»

Одноклубники поздравили Ламина Ямаля с 100-м матчем в составе «Барселоны»
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Одноклубники вингера «Барселоны» Ламина Ямаля поздравили 17-летнего футболиста с достижением отметки в 100 сыгранных матчей в составе каталонского клуба. Юбилейной стала первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (3:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

Молодому испанскому вингеру вручили клубную футболку с его именем и числом 100 вместо номера. После этого футболисты сделали совместное фото.

Ламин Ямаль дебютировал за каталонский клуб в апреле 2023 года. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 48 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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