Рафинья прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы старались сделать всё возможное, но самое главное, что добились результата, который даёт все шансы на выход в финал. Команда лучше подготовится на этой неделе, чтобы на следующей неделе поехать и пройти дальше!» — сказал Рафинья в эфире Movistar после встречи.

Ответный матч между командами состоится 6 мая в Италии. Победитель пары встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья в 50 встречах за команду забил 30 мячей и отдал 23 результативные передачи.