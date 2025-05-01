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Рафинья прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов

Рафинья прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Мы старались сделать всё возможное, но самое главное, что добились результата, который даёт все шансы на выход в финал. Команда лучше подготовится на этой неделе, чтобы на следующей неделе поехать и пройти дальше!» — сказал Рафинья в эфире Movistar после встречи.

Ответный матч между командами состоится 6 мая в Италии. Победитель пары встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья в 50 встречах за команду забил 30 мячей и отдал 23 результативные передачи.

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