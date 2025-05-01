Флик — об ответном матче с «Интером»: это финал перед финалом
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Не думаю, что мы хорошо начали эту игру. Пропустили дважды, но отыгрались. Этот матч со взлётами и падениями в первом тайме. Второй стал захватывающим как для игроков, так и зрителей. Теперь нам нужно победить в Милане. Это финал перед финалом.
«Интер» показал себя с отличной стороны, это опытная команда, это полуфинал Лиги чемпионов. Соперник хорошо показал себя в игре при стандартах.
Ламин открыл счёт для нас в этой встрече, его гол был важным. Вся команда проделала отличную работу, я доволен ею», — приводит слова Флика Marca.
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