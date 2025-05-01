Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик — об ответном матче с «Интером»: это финал перед финалом

Флик — об ответном матче с «Интером»: это финал перед финалом
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Не думаю, что мы хорошо начали эту игру. Пропустили дважды, но отыгрались. Этот матч со взлётами и падениями в первом тайме. Второй стал захватывающим как для игроков, так и зрителей. Теперь нам нужно победить в Милане. Это финал перед финалом.

«Интер» показал себя с отличной стороны, это опытная команда, это полуфинал Лиги чемпионов. Соперник хорошо показал себя в игре при стандартах.

Ламин открыл счёт для нас в этой встрече, его гол был важным. Вся команда проделала отличную работу, я доволен ею», — приводит слова Флика Marca.

Материалы по теме
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ!
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android