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«Это была сумасшедшая игра». Хавбек «Интера» Мхитарян — о полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

«Это была сумасшедшая игра». Хавбек «Интера» Мхитарян — о полуфинале ЛЧ с «Барселоной»
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Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда сыграла в результативную ничью с «Барселоной» (3:3). Игра проходила в Каталонии. Мхитарян провёл на поле все 90 минут.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Это была сумасшедшая игра. Смотреть её было здорово, но играть в ней было очень тяжело. Мы сделали всё, что могли. Думаю, мы могли бы сыграть ещё лучше. Мы так долго лидировали в первом тайме — нельзя сказать, что мы думали, что уже выиграли встречу. «Барселона» оказывала на нас большое давление. Они очень хорошо владели мячом», — поделился Мхитарян в интервью TNT Sports.

Ответный полуфинал пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».

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