«Это была сумасшедшая игра». Хавбек «Интера» Мхитарян — о полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда сыграла в результативную ничью с «Барселоной» (3:3). Игра проходила в Каталонии. Мхитарян провёл на поле все 90 минут.
«Это была сумасшедшая игра. Смотреть её было здорово, но играть в ней было очень тяжело. Мы сделали всё, что могли. Думаю, мы могли бы сыграть ещё лучше. Мы так долго лидировали в первом тайме — нельзя сказать, что мы думали, что уже выиграли встречу. «Барселона» оказывала на нас большое давление. Они очень хорошо владели мячом», — поделился Мхитарян в интервью TNT Sports.
Ответный полуфинал пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».
- 1 мая 2025
-
01:35
-
01:26
-
01:20
-
00:51
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:09
-
00:06
- 30 апреля 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:22
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:00