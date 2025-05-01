Защитник «Интера» Бастони — о Ямале: нужно сказать «браво»

Защитник итальянского «Интера» Алессандро Бастони высказался об игре нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча каталонцев и итальянцев завершилась ничьей со счётом 3:3.

«Извините, но мы доказали, что «Интер» есть и будет бороться до конца. Ямаль? Невероятно, наверное, самый сильный нападающий в мире. Когда нужно, надо сказать «браво», – приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

«Интер» примет «Барселону» на домашнем поле во вторник, 6 мая. Победитель встречи в финале Лиги чемпионов сыграет с лидером матча «ПСЖ» – «Арсенал». Их встреча состоится в среду, 7 мая.