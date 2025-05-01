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Защитник «Интера» Бастони — о Ямале: нужно сказать «браво»

Защитник «Интера» Бастони — о Ямале: нужно сказать «браво»
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Защитник итальянского «Интера» Алессандро Бастони высказался об игре нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля после матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча каталонцев и итальянцев завершилась ничьей со счётом 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Извините, но мы доказали, что «Интер» есть и будет бороться до конца. Ямаль? Невероятно, наверное, самый сильный нападающий в мире. Когда нужно, надо сказать «браво», – приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

«Интер» примет «Барселону» на домашнем поле во вторник, 6 мая. Победитель встречи в финале Лиги чемпионов сыграет с лидером матча «ПСЖ» – «Арсенал». Их встреча состоится в среду, 7 мая.

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